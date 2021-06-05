Почти половина россиян поддержали введение ограничений на скорость электросамокатов

Москва, 5 июня. Введение законодательных ограничений на вождение электросамокатов поддерживают почти половина жителей РФ, принявших участие в опросе.

Важность введения в России ограничений для вождения таких транспортных средств подчеркнули 49% участников социологического исследования SuperJob. Еще 23% респондентов выступили против подобных мер, а 28% — не определились с ответом.

Сторонниками подобных решений чаще были мужчины (52%), чем женщины (45%). Инициативу регулирования использования электросамокатов также больше одобряют люди старшего возраста. Всего в опросе было задействовано 1600 человек старше 18 лет.

Обращение, в котором предложено рассмотреть возможность введения ограничений на передвижения при помощи электросамокатов по тротуарам и пешеходным зонам поступило в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева. Автором документа стал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.