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05 июня 12:44
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12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого

Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
78.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Тверь, 5 июня. Пожарные спасли взрослого и ребенка в поселке Новозавидовском. ЧП случилось из-за короткого замыкания проводки.

Очевидцы сообщили в экстренные службы, что пожар разгорелся в доме на улице Парковой. На место происшествия выехали спасатели. К моменту их прибытия расположенная на первом этаже квартира пятиэтажного кирпичного дома была вся в дыму. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать из помещения двух человек, включая ребенка. Спасенные не пострадали. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи провели осмотр пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Пожар в центре Москвы тушили 16 единиц техники, 56 человек и вертолет, сообщал ФАН.

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пожар чп хорошие новости россии
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