В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого

Тверь, 5 июня. Пожарные спасли взрослого и ребенка в поселке Новозавидовском. ЧП случилось из-за короткого замыкания проводки.

Очевидцы сообщили в экстренные службы, что пожар разгорелся в доме на улице Парковой. На место происшествия выехали спасатели. К моменту их прибытия расположенная на первом этаже квартира пятиэтажного кирпичного дома была вся в дыму. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать из помещения двух человек, включая ребенка. Спасенные не пострадали. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи провели осмотр пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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