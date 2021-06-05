Собаку с перерубленными лапами спасли вологодские ветеринары

Вологда, 5 июня. Группа неравнодушных из Ярославля привезла собаку с тяжелыми травмами на операцию. Ветеринары смогли помочь животному.

Школьники обнаружили стонущую от боли овчарку возле аквапарка. Кости ее передних лап торчали наружу. Оказалось, что неизвестный перерубил конечности собаки.

Дети забили тревогу и сообщили о находке взрослым. Животное оперативно доставили в клинику в Ярославле. Там овчарку осмотрели и назвали Лаймой. Но за операцию взяться не осмелились.

Тогда было принято решение ехать в Вологду в ветеринарный центр им В.В. Цибулина. Операция длилась более 6 часов и прошла успешно. Силами вологодских врачей лапы собаке удалось сохранить. Впереди питомца ждет длительный период восстановления.

Ярославцы, которых объединила трагедия Лаймы, намерены добиться справедливости и наказать виновных. Они уже готовят заявление в полицию.

Корги стал менеджером хорошего настроения в московском кафе, сообщал ранее ФАН. Собаке завели трудовую книжку, в которой прописана его официальная должность.