Диетолог назвала самый опасный тип питания

Москва, 5 июня. В стремлении похудеть к пляжному сезону многие обращаются к диетам, но забывают, что некоторые из них могут нанести ущерб здоровью, отметила врач Наталья Денисова.

Одной из таких диет является кетогенная или кето-диета. Этот популярный тип питания с обилием жиров считается самым опасным для организма, подчеркнула специалист.

«Низкое содержание пищевых волокон (клетчатки) и повышенное потребление насыщенных жиров — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила кандидат медицинских наук.

Практически полное отсутствие углеводов при такой диете нередко приводит к дефициту витаминов и минералов. Кроме того, выбравших этот метод похудения одолевают слабость, апатия, головные боли и запоры, пишет «АиФ».

Другие модные типы питания для снижения веса также имеют свои минусы, в силу которых могут подойти не всем. Об одном из них — интервальном голодании — подробно рассказала специалист Олеся Кокорина.