Кардиолог Палеев объяснил, как метеозависимость влияет на организм человека

Москва, 5 июня. Повышенное давление, головокружение и слабость, учащенное сердцебиение, а также ломота в теле и тошнота — это довольно распространенные симптомы метеозависимости.

Однако это вовсе не болезнь, отметил врач-кардиолог Филипп Палеев. Метеозависимость усиливает симптомы имеющихся заболеваний. Например, с таким состоянием сталкиваются пациенты с гипертонической болезнью. В дни повышенного атмосферного давления увеличивается риск инфарктов и инсультов.

«Чем дольше у пациента существует гипертония, которую он не лечит, тем хуже у него становятся сосуды. И часто метеозависимость появляется в ответ на то, что меняется эластичность сосудов, и они уже не могут быстро отреагировать на условия, которые возникают вокруг», — разъяснил кардиолог в рамках передачи «О самом главном».

Кардиолог Александра Попова перечислила неочевидные признаки высокого артериального давления. Например, у человека может появиться головная боль, а также головокружения. При высоком артериальном давлении мужчина или женщина быстрее устают.