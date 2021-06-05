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05 июня 12:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
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Кардиолог Палеев объяснил, как метеозависимость влияет на организм человека

Общество
Кардиолог Палеев объяснил, как метеозависимость влияет на организм человека
publicdomainpictures.net  /  George Hodan

Москва, 5 июня. Повышенное давление, головокружение и слабость, учащенное сердцебиение, а также ломота в теле и тошнота — это довольно распространенные симптомы метеозависимости.

Однако это вовсе не болезнь, отметил врач-кардиолог Филипп Палеев. Метеозависимость усиливает симптомы имеющихся заболеваний. Например, с таким состоянием сталкиваются пациенты с гипертонической болезнью. В дни повышенного атмосферного давления увеличивается риск инфарктов и инсультов.

«Чем дольше у пациента существует гипертония, которую он не лечит, тем хуже у него становятся сосуды. И часто метеозависимость появляется в ответ на то, что меняется эластичность сосудов, и они уже не могут быстро отреагировать на условия, которые возникают вокруг», — разъяснил кардиолог в рамках передачи «О самом главном».

Кардиолог Александра Попова перечислила неочевидные признаки высокого артериального давления. Например, у человека может появиться головная боль, а также головокружения. При высоком артериальном давлении мужчина или женщина быстрее устают.

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здоровье метеозависимость палеев
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