Российские военные совершили молебен на бывшей базе армии США в Сирии

Дамаск, 5 июня. Военнослужащие ВКС РФ совершили православный молебен на военном аэродроме в сирийской провинции Ракка.

Службу провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий.

Ранее на этом аэродроме располагалась военная база США, которую американские военные покинули в 2019 году. В настоящее время на аэродроме базируется российская авиационная комендатура.

Напомним, 2 июня 2021 года правительственные войска Сирии в ходе патрулирования местности в провинции Ракка обнаружили разветвленную сеть тоннелей, ранее используемую террористами. Под землей найдены оружейные склады, жилые и учебные помещения боевиков, а также мастерские по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.