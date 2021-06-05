Депутат Госдумы указал на попытки Киева ограничить поездки украинцев в Крым

Симферополь, 5 июня. Киев пытается ограничить поездки граждан в Крым, чтобы украинцы не увидели произошедшие преобразования региона в составе России, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Представители СНБО Украины провели закрытое заседание, в рамках которого рассматривался вопрос о внедрении дополнительных мер безопасности на границе с полуостровом.

По словам Шеремета, киевские власти прикрываются мерами безопасности для того, чтобы создать украинцам препятствия и усложнить проезд в Крым. Руководство Незалежной опасается, что граждане увидят значительные преобразования, которые произошли в регионе после воссоединения с Россией, сказал депутат в интервью РИА Новости.

Украинцы ранее высмеяли главу СНБО за слова о воссоединении Крыма с Россией. Граждане считают, что чиновник был нетрезв.