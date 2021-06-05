Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский президент Владимир Путин оценил сложившиеся отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявив, что будет скучать по ней в качестве коллеги.

Немецкий канцлер ранее сообщила, что собирается уйти из политики после предстоящих выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре текущего года.

Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ российский лидер ответил на вопрос, будет ли он скучать по Меркель после ее ухода из политики.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал глава государства.

Владимир Путин также выступил за взаимное уважение между Россией и США. По его словам, Москва не предпринимала шаги для ухудшения отношений с Вашингтоном.