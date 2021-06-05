Владимир Путин ответил на слова об «увядающей» России

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал высказывание нового главы британской разведслужбы MИ-6 Ричарда Мура о России.

Слова российского лидера привел ТАСС. Ранее Мур заявил, что Россия представляет из себя «объективно увядающую державу».

«Он (Мур. — Прим. ФАН) же новый, молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что (он. — Прим. ФАН) опыта наберется и мнение поменяет», — сказал Путин.

Глава государства также призвал Британию не переживать по поводу «увядающей державы», вести себя спокойно и не ухудшать отношения Лондона и Москвы.

Ранее Путин назвал Россию страной великих возможностей. По его словам, российская молодежь может проявить свой дар и проложить жизненный путь.