На Украине потребовали отстранить Кравчука от переговоров по Донбассу

Киев, 5 июня. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) предложила снять главу украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука с занимаемой должности.

Политическая сила ответила на высказывание Кравчука, который призвал «выжечь» ОПЗЖ. Кроме того, политик назвал партию «российским инструментом».

В ОПЗЖ считают, что Кравчука следует отстранить от переговоров по Донбассу, поскольку его инициативы воспринимаются как провокационные. Члены партии уверены, что такой подход заводит в тупик переговоры по Донбассу. В заявлении ОПЗЖ также сказано, что Кравчук придерживается курса властей на политический террор.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что необходимо изменить формат переговоров по Донбассу. По словам политика, дискуссии следует перенести из Минска на другую площадку.