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05 июня 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:42
Наука
Ученые обнаружили связь между интеллектом и размером зрачка
12:41
Экономика
Программа содействия трудоустройству молодежи появится в России
12:41
Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti от Nvidia показала себя почти на уровне RTX 3080
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
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Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска отмечает 80-летие

Шоу-бизнес
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска отмечает 80-летие
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 5 июня. Польская и советская актриса Барбара Брыльска 5 июня празднует юбилей. Широкую известность она получила благодаря роли Нади Шевелевой в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

Брыльска празднует свой день рождения дважды. Звезда родилась 29 мая 1941 года, но во всех ее документах значится — 5 июня. Как объяснила артистка, ее мать поменяла дату рождения во время войны, когда в их город вошли немцы. Они ввели свои правила регистрации детей.

Актрису еще в начале карьеры нарекли «польской Брижит Бардо». Однако сама Барбара Брыльска не считала свою внешность привлекательной и даже комплексовала по этому поводу. На съемочную площадку она впервые попала в 15 лет. Именно картина «Галоши счастья», где Брыльска исполнила небольшую роль, подтолкнули ее к мысли об актерской профессии.

Первый успех начинающей артистке принес фильм «Фараон» Ежи Кавалеровича, где она сыграла наложницу Рамзеса — жрицу Каму. За рубеж Брыльску стали приглашать после выхода ленты «Анатомия любви» Романа Залуского. Именно эту картину посмотрел режиссер Эльдар Рязанов, который тогда находился в поисках актрисы на главную роль в свою новую комедию.

Барбара Брыльска сразу же была утверждена на роль Нади Шевелевой, сообщает телеканал «МИР». Коллеги по съемочной площадке вспоминают, что звезда была очень ответственной: знала каждую реплику наизусть и была внимательна к партнерам. После выхода «Иронии судьбы, или С легким паром» к польской актрисе пришел ошеломительный успех. Она стала образцом для целого поколения советских женщин, которые даже массово делали такую же прическу, как у ее героини Нади.

Актриса стала сотрудничать с советскими киностудиями, а после распада СССР часто снималась в украинских фильмах. В 90-х она решила сделать перерыв в кино и сосредоточилась на театральной карьере.

В последние несколько лет Брыльска совсем не празднует дни рождения. По словам звезды, сильно дают о себе знать годы. Кроме того, актриса борется с онкологическим заболеванием. Сейчас все свободное время она проводит с любимыми внуками – Шимоном и Якубом.

Кроме Барбары Брыльской свой день рождения 5 июня отмечает и юмористка Елена Воробей. В беседе с ФАН коллегу поздравил народный артист РСФСР Владимир Винокур.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска отмечает 80-летие
актриса ирония судьбы брыльска
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