Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска отмечает 80-летие

Москва, 5 июня. Польская и советская актриса Барбара Брыльска 5 июня празднует юбилей. Широкую известность она получила благодаря роли Нади Шевелевой в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

Брыльска празднует свой день рождения дважды. Звезда родилась 29 мая 1941 года, но во всех ее документах значится — 5 июня. Как объяснила артистка, ее мать поменяла дату рождения во время войны, когда в их город вошли немцы. Они ввели свои правила регистрации детей.

Актрису еще в начале карьеры нарекли «польской Брижит Бардо». Однако сама Барбара Брыльска не считала свою внешность привлекательной и даже комплексовала по этому поводу. На съемочную площадку она впервые попала в 15 лет. Именно картина «Галоши счастья», где Брыльска исполнила небольшую роль, подтолкнули ее к мысли об актерской профессии.

Первый успех начинающей артистке принес фильм «Фараон» Ежи Кавалеровича, где она сыграла наложницу Рамзеса — жрицу Каму. За рубеж Брыльску стали приглашать после выхода ленты «Анатомия любви» Романа Залуского. Именно эту картину посмотрел режиссер Эльдар Рязанов, который тогда находился в поисках актрисы на главную роль в свою новую комедию.

Барбара Брыльска сразу же была утверждена на роль Нади Шевелевой, сообщает телеканал «МИР». Коллеги по съемочной площадке вспоминают, что звезда была очень ответственной: знала каждую реплику наизусть и была внимательна к партнерам. После выхода «Иронии судьбы, или С легким паром» к польской актрисе пришел ошеломительный успех. Она стала образцом для целого поколения советских женщин, которые даже массово делали такую же прическу, как у ее героини Нади.

Актриса стала сотрудничать с советскими киностудиями, а после распада СССР часто снималась в украинских фильмах. В 90-х она решила сделать перерыв в кино и сосредоточилась на театральной карьере.

В последние несколько лет Брыльска совсем не празднует дни рождения. По словам звезды, сильно дают о себе знать годы. Кроме того, актриса борется с онкологическим заболеванием. Сейчас все свободное время она проводит с любимыми внуками – Шимоном и Якубом.

Кроме Барбары Брыльской свой день рождения 5 июня отмечает и юмористка Елена Воробей. В беседе с ФАН коллегу поздравил народный артист РСФСР Владимир Винокур.