Девятилетний мальчик пропал в тайге в Свердловской области

Екатеринбург, 5 июня. Спасатели ищут девятилетнего мальчика, который пропал в тайге в 60 км от Североуральска Свердловской области. В операции принимают участие 80 полицейских.

Отец ребенка обратился в правоохранительные органы накануне. Он рассказал, что вместе с сыном в составе туристической группы совершал подъем на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время спуска с горы у мужчины заболела нога и он разрешил ребенку вернуться на базу самостоятельно.

Внизу выяснилось, что девятилетний мальчик пропал. Полиция организовала широкомасштабные поисковые мероприятия. В момент исчезновения на ребенке были темные брюки и синяя куртка.

Тем временем, правоохранители и волонтеры разыскивают мальчика шести лет, который пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде, сообщал ФАН.