Троллейбус сгорел в Кемерове посреди улицы

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
Происшествия
Силовики задержали в Котельниках сотрудника СИЗО-8 за разглашение гостайны
Все новости
05 июня 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
Происшествия
Силовики задержали в Котельниках сотрудника СИЗО-8 за разглашение гостайны
Все новости

Троллейбус сгорел в Кемерове посреди улицы

Происшествия
Троллейбус сгорел в Кемерове посреди улицы
пресс-служба администрации Краснодара  /  Станислав Телеховец

Кемерово, 5 июня. Троллейбус вспыхнул в Кемерове. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

ЧП случилось на Октябрьском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона в 11:12. Спасатели оперативно выехали на место инцидента и стали очевидцами пожара: пламя объяло троллейбус.

К счастью, на момент инцидента людей внутри транспорта не было. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.

Похожий инцидент произошел ранее в Рязани, сообщал сайт 360tv.ru. Троллейбус №1 сгорел на Московском шоссе неподалеку от остановки «Элеватор». Верные действия водителя спасли жизнь пассажирам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Троллейбус сгорел в Кемерове посреди улицы
пожар троллейбус сгорел
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 94919 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 68072 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57939 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55323 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 52635 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru