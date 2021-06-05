Троллейбус сгорел в Кемерове посреди улицы

Кемерово, 5 июня. Троллейбус вспыхнул в Кемерове. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

ЧП случилось на Октябрьском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона в 11:12. Спасатели оперативно выехали на место инцидента и стали очевидцами пожара: пламя объяло троллейбус.

К счастью, на момент инцидента людей внутри транспорта не было. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.

Похожий инцидент произошел ранее в Рязани, сообщал сайт 360tv.ru. Троллейбус №1 сгорел на Московском шоссе неподалеку от остановки «Элеватор». Верные действия водителя спасли жизнь пассажирам.