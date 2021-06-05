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05 июня 18:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
Все новости

ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче

Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
Федеральное агентство новостей  / 

Новые обстрелы жилых массивов в Донбассе, обращение девочки из Луганска к ООН и просьба Генпрокуратуры ЛНР провести следственный эксперимент с задержанным в Минске Протасевичем. Что произошло в ЛНР с 31 мая по 4 июня — в материале ФАН.

ВСУ открыли огонь по школе и детскому саду в ЛНР

Украинские силовики шесть раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. ВСУ открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении пяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов, в том числе огонь велся по школе и детскому саду в поселке Золотое-5. В тот момент там находились дети. Также в ЛНР заявили, что в городе Первомайск при подрыве на неразорвавшемся боеприпасе ВСУ получила ранение местная жительница.

ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
Федеральное агентство новостей  / 

Генпрокуратура ЛНР просит Белоруссию разрешить провести следственные действия с Протасевичем

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с ранее задержанным в Минске основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который с 2014 по 2015 годы находился в составе нацбатальона «Азов».

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР. В настоящий момент перед следователями Генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

Билборды, осуждающие действия Протасевича, появились в ЛНР

На ключевых трассах Луганска, Краснодона и Свердловска появились билборды, осуждающие действия Протасевича. Их разместила вдова погибшего в результате авиаудара украинских силовиков по Луганской администрации в 2014 году Светлана Гизай.

«Инициатива по расклейке на билбордах Протасевича — это моя идея и мое желание таким образом обратить внимание всех на преступления, которые совершили на нашей территории. Мне хочется попросить от всех семей погибших и пострадавших, чтобы Протасевича экстрадировали в Донбасс, чтобы суд состоялся здесь, на территории Донбасса, где он и совершал злодеяния», — дополнила Гизай.

В ЛНР почтили память погибших при авиаударе ВСУ по Луганской администрации

Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты, активисты и жители республики почтили память погибших при авиаударе украинских силовиков по Луганской областной администрации в 2014 году. Они возложили цветы к памятнику жертвам авиаудара ВСУ и почтили их память минутой молчания.

ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
Федеральное агентство новостей  / 

«Украинская армия пришла к нам убивать свой народ, потому что мы категорически отказались жить под одной крышей с националистами, которые пришли к власти на Украине незаконным путем, потому что мы приняли решение разговаривать на родном и привычном для нас русском языке, решили остаться в дружбе с великим народом России. Уверен, народ Донбасса верит, что украинские военные преступники будут найдены и понесут суровое заслуженное наказание. Вечная память погибшим», — заявил Пасечник.

Девочка из Луганска в День защиты детей обратилась к Совбезу ООН

Девочка из Луганска Фаина Савенкова ко Дню защиты детей записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что подрастающее поколение Донбасса имеет право на детство и мирную жизнь.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить. А для этого война должна закончиться. Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь», — говорит Фаина.

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Все новости / Новороссия / ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
донбасс лнр nexta протасевич
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