ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче

Новые обстрелы жилых массивов в Донбассе, обращение девочки из Луганска к ООН и просьба Генпрокуратуры ЛНР провести следственный эксперимент с задержанным в Минске Протасевичем. Что произошло в ЛНР с 31 мая по 4 июня — в материале ФАН.

ВСУ открыли огонь по школе и детскому саду в ЛНР

Украинские силовики шесть раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. ВСУ открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении пяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов, в том числе огонь велся по школе и детскому саду в поселке Золотое-5. В тот момент там находились дети. Также в ЛНР заявили, что в городе Первомайск при подрыве на неразорвавшемся боеприпасе ВСУ получила ранение местная жительница.

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Генпрокуратура ЛНР просит Белоруссию разрешить провести следственные действия с Протасевичем

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с ранее задержанным в Минске основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, который с 2014 по 2015 годы находился в составе нацбатальона «Азов».

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР. В настоящий момент перед следователями Генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

Билборды, осуждающие действия Протасевича, появились в ЛНР

На ключевых трассах Луганска, Краснодона и Свердловска появились билборды, осуждающие действия Протасевича. Их разместила вдова погибшего в результате авиаудара украинских силовиков по Луганской администрации в 2014 году Светлана Гизай.

«Инициатива по расклейке на билбордах Протасевича — это моя идея и мое желание таким образом обратить внимание всех на преступления, которые совершили на нашей территории. Мне хочется попросить от всех семей погибших и пострадавших, чтобы Протасевича экстрадировали в Донбасс, чтобы суд состоялся здесь, на территории Донбасса, где он и совершал злодеяния», — дополнила Гизай.

В ЛНР почтили память погибших при авиаударе ВСУ по Луганской администрации

Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты, активисты и жители республики почтили память погибших при авиаударе украинских силовиков по Луганской областной администрации в 2014 году. Они возложили цветы к памятнику жертвам авиаудара ВСУ и почтили их память минутой молчания.

Федеральное агентство новостей /

«Украинская армия пришла к нам убивать свой народ, потому что мы категорически отказались жить под одной крышей с националистами, которые пришли к власти на Украине незаконным путем, потому что мы приняли решение разговаривать на родном и привычном для нас русском языке, решили остаться в дружбе с великим народом России. Уверен, народ Донбасса верит, что украинские военные преступники будут найдены и понесут суровое заслуженное наказание. Вечная память погибшим», — заявил Пасечник.

Девочка из Луганска в День защиты детей обратилась к Совбезу ООН

Девочка из Луганска Фаина Савенкова ко Дню защиты детей записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что подрастающее поколение Донбасса имеет право на детство и мирную жизнь.