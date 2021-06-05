ВСУ выпустили 20 мин по северной окраине Донецка

Донецк, 5 июня. Подразделения украинской армии в субботу открыли огонь из минометов по северным окраинам Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным представителей республики, огонь велся с направления населенного пункта Пески, который находится под контролем Киева.

Обстрел начался в 05:30 по московскому времени. Всего по поселку Жабуньки было выпущено 20 мин калибра 120 мм. При этом отмечается, что данный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины является первым за последние трое суток на линии разграничения в ДНР.

Ранее сообщалось, что украинский генерал признался в том, что ВСУ ведут беспорядочный огонь по территории республик Донбасса. Причиной этому якобы является износ стволов артиллерийских орудий.