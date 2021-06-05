ВСУ выпустили 20 мин по северной окраине Донецка

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
Происшествия
Силовики задержали в Котельниках сотрудника СИЗО-8 за разглашение гостайны
Все новости
05 июня 12:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
Происшествия
Силовики задержали в Котельниках сотрудника СИЗО-8 за разглашение гостайны
Все новости

ВСУ выпустили 20 мин по северной окраине Донецка

Армия
ВСУ выпустили 20 мин по северной окраине Донецка
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 5 июня. Подразделения украинской армии в субботу открыли огонь из минометов по северным окраинам Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным представителей республики, огонь велся с направления населенного пункта Пески, который находится под контролем Киева.

Обстрел начался в 05:30 по московскому времени. Всего по поселку Жабуньки было выпущено 20 мин калибра 120 мм. При этом отмечается, что данный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины является первым за последние трое суток на линии разграничения в ДНР.

Ранее сообщалось, что украинский генерал признался в том, что ВСУ ведут беспорядочный огонь по территории республик Донбасса. Причиной этому якобы является износ стволов артиллерийских орудий.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВСУ выпустили 20 мин по северной окраине Донецка
днр всу обстрел
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 94919 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 68072 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57939 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55323 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 52635 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru