Сечин рассказал об укреплении многополярного мира на фоне пандемии

Санкт-Петербург, 5 июня. Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил роль распространения коронавируса в развитии многополярности.

Как считает директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, всемирное распространение коронавируса повлияло на то, что рынки стали регионализироваться, а термин «многополярный мир» стал еще более актуален.

Сечин отметил, что государственная помощь и оказание поддержки стали чрезмерно важны в кризисное время, когда экономика без данных стимулов не сможет функционировать.

Топ-менеджер добавил, что мировое сообщество сможет преодолеть кризисную обстановку после создания коллективного иммунитета против COVID-19, для чего необходимо подождать от 12 до 14 месяцев. При этом важную роль будет играть повсеместная вакцинация.