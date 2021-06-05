Коронавирусом в России заболели еще 9145 человек

Москва, 5 июня. Данные об эпидемиологической обстановке в России обновил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

COVID-19 за минувшие сутки нашли еще у 9145 жителей РФ. Они находятся под медицинским наблюдением в 83 регионах страны. Согласно статистике, у 14,7% зараженных не наблюдались клинические проявления заболевания. Также за минувшие 24 часа выписано 8565 человек, и зафиксировано 399 летальных исходов.

В России запущено производство препарата «Ковид-глобулин», который имеет в основе плазму крови перенесших коронавирус. Информацией об этом поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.