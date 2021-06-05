Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов

Ростов-на-Дону, 5 июня. Участие в Петербургском международном экономическом форуме для Ростовской области стало стратегически важным. За несколько дней работы представители донского региона заключили шесть соглашений, которые привлекут инвесторов, создадут новые производства и обеспечат жителей области рабочими местами.

Согласно экспертной оценке, Донской край продемонстрировал динамику инвестиционной привлекательности, поднявшись в рейтинге регионов с 31-го на 12-е место.

Одним из самых крупных проектов, который будет реализован в области в ближайшее время, заинтересовался немецкий холдинг «SoWiTec». Компания готова инвестировать 10 млрд рублей в проект очередного ветропарка. По мнению инвесторов, на Дону наблюдается высокий ветропотенциал, что очень важно для реализации и развития проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Вторым, не менее важным контрактом, стала реализация в Аксайском районе третьей очереди инвестпроекта по строительству фабрики компании «Mars», выпускающей корм для домашних животных. Сейчас предприятие обеспечивает занятость более 190 квалифицированных специалистов, а также дает 100 рабочих мест на стороне партнеров. Расширение производства позволит создать новые рабочие места и привлечет в область 4 млрд рублей инвестиций.

Не обошлось без подписания контрактов и в области пищевого производства. Компания «Лидер» построит в Аксайском районе завод по производству безалкогольных напитков, что создаст на Дону 200 новых рабочих мест и обеспечит привлечение инвестиций в размере 1,5 млрд рублей. Все вопросы подключения к инженерным коммуникациям и инфраструктурам область пообещала взять на себя.

В рамках Петербургского международного экономического форума представители региона позаботились и о ликвидации цифрового неравенства. Улучшить качество связи и реализовать национальную цель по цифровому развитию Ростовской области поможет компания «Русские башни», которая после реализации проекта обеспечит стопроцентный охват дончан качественной и надежной связью. Новое соглашение расширит возможности операторов для обеспечения жителей региона качественными услугами и даст дополнительный импульс развитию цифровой экономики в регионе. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

Компания «Тенониколь» создаст в Красном Сулине производство субстатов на основе каменной ваты, что откроет новые возможности для производителей овощей, тепличных хозяйств Ростовской области и всего Юга России. Объем инвестиций в этот проект составит 420 млн рублей. А на действующем предприятии «Соса-Соlа НВС Россия» в Азовском районе возведут газопоршневую электростанцию. Это создаст дополнительные рабочие места и привлечет 200 млн рублей инвестиций.

В целом, по итогам ПМЭФ, Ростовскую область ожидают инвестиции в размере 17 млрд рублей, создание новых производств и около 500 новых рабочих мест.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению экспертов и аналитиков ПМЭФ позитивно повлиял на весь финансовый рынок России.