Глава «Роснефти» оценил возвращение Ирана на рынок углеводородов

Санкт-Петербург, 5 июня. Снятие санкций с Ирана и возвращение страны к экспорту нефти может привести к перекладыванию ограничений по добыче на других участников рынка.

Такое мнение выразил в ходе ПМЭФ-2021 глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он также отметил, что новыми рисками для рынка углеводородов являются субсидии зеленой энергетике и усиление малых инвесторов. По словам Сечина, мировая экономика рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования отрасли.

Иран в настоящее время добывает около 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако в случае снятия американских санкций с Тегерана страна может нарастить производство до 6,5 млн баррелей, ранее заявлял министр нефти республики Бижан Зангане.

Тем временем стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель. По прогнозу аналитиков, котировки сырья продолжат укрепление на фоне вакцинации от коронавируса.