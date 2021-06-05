Орешкин назвал сроки полного восстановления экономики России

Москва, 5 июня. Полное восстановление экономических показателей после коронакризиса возможно в текущем году. Мнением поделился помощник президента России Максим Орешкин.

По мнению Максима Орешкина, сфера здравоохранения испытает технологическую революцию в ближайшие 10–15 лет. Кроме того, поменяется экономика сектора, передает ТАСС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ранее сообщил, что отечественная экономика продемонстрировала стабильную позицию по отношению к внешним потрясениям. При этом глава государства обозначил самые актуальные внутренние проблемы. Среди основных лидер страны выделил ослабший рынок труда, а также инфляцию.