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05 июня 12:42
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новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
Общество
Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
12:23
Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
12:21
Политика
Пушков рассказал, как французы пожинают «кровавые плоды» свободы в Сети
12:18
Экономика
Сечин заявил об угрозе стабильности поставок нефти
12:16
Политика
Политолог Мирзаян объяснил, что выиграет Россия от ссоры Минска с Брюсселем
12:16
Общество
Терапевт Чернышова назвала крайне опасный тип головной боли
12:11
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Губернатор Ростовской области рассказал на ПМЭФ о новых возможностях для региона

Экономика
Губернатор Ростовской области рассказал на ПМЭФ о новых возможностях для региона
ИА «Политика Сегодня»  / 

Ростовская область подписала 12 соглашений на 21 миллиард рублей, но это не конечная цифра. Об этом в беседе с ФАН рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона признался, что точной цифры пока по инвестициям нет, так как существуют проекты, по которым объемы инвестиций станут известны уже в ходе реализации подписанных соглашений.

«Проекты достаточно долгоиграющие, например, мы подписали соглашение с «Синарой». Там и транспортная схема, и модернизация транспортной системы, и отработка нового строительства. Эти инвестиции будут уточнены в ходе создания проекта. Сейчас мы точно имеем 12 соглашений и 21 миллиард рублей инвестиций по ним», — сказал он.

Голубев подчеркнул, что ПМЭФ-2021 отличается заметным количеством международных контактов.

«Есть представители бизнеса, органов власти. Мы договорились о новой встрече с министром внешнеэкономических связей Венгрии. Надеюсь, на ней будет более конкретное общение», — подчеркнул глава Ростовской области.

Губернатор также рассказал о новых инвестициях для региона.

«Строительство завода по производству воды, разработка и реализация проектов по солнечной энергетике, строительство газопоршневой станции. Все это — новые возможности для будущего развития», — отметил он.

Кроме того, Голубев признался, что область подошла к началу практической реализации новых проектов.

«Прежде всего нас интересуют решения инженерных и инфраструктурных вопросов. Это как раз и есть основа новых инвестиций, нового развития, нового строительства», — пояснил он.

Губернатор признался, что по ряду проектов, которые будут отрабатываться, необходимо конкретизировать некоторые шаги вместе с федеральными органами исполнительной власти.

«Ряд вопросов требует решения на федеральном уровне. Мы бы хотели максимально быстро получить инженерные облигации на строительство или продолжение строительства автотранспортного кольца», — подытожил он.

Ранее глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук признался, что Петербургский международный экономический форум прошел эффективно для средств массовой информации. По его мнению, информационная повестка на форуме себя оправдала, а журналисты остались довольны.

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Все новости / Экономика / Губернатор Ростовской области рассказал на ПМЭФ о новых возможностях для региона
экономика ростовская область голубев пмэф проекты
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