Губернатор Ростовской области рассказал на ПМЭФ о новых возможностях для региона

Ростовская область подписала 12 соглашений на 21 миллиард рублей, но это не конечная цифра. Об этом в беседе с ФАН рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона признался, что точной цифры пока по инвестициям нет, так как существуют проекты, по которым объемы инвестиций станут известны уже в ходе реализации подписанных соглашений.

«Проекты достаточно долгоиграющие, например, мы подписали соглашение с «Синарой». Там и транспортная схема, и модернизация транспортной системы, и отработка нового строительства. Эти инвестиции будут уточнены в ходе создания проекта. Сейчас мы точно имеем 12 соглашений и 21 миллиард рублей инвестиций по ним», — сказал он.

Голубев подчеркнул, что ПМЭФ-2021 отличается заметным количеством международных контактов.

«Есть представители бизнеса, органов власти. Мы договорились о новой встрече с министром внешнеэкономических связей Венгрии. Надеюсь, на ней будет более конкретное общение», — подчеркнул глава Ростовской области.

Губернатор также рассказал о новых инвестициях для региона.

«Строительство завода по производству воды, разработка и реализация проектов по солнечной энергетике, строительство газопоршневой станции. Все это — новые возможности для будущего развития», — отметил он.

Кроме того, Голубев признался, что область подошла к началу практической реализации новых проектов.

«Прежде всего нас интересуют решения инженерных и инфраструктурных вопросов. Это как раз и есть основа новых инвестиций, нового развития, нового строительства», — пояснил он.

Губернатор признался, что по ряду проектов, которые будут отрабатываться, необходимо конкретизировать некоторые шаги вместе с федеральными органами исполнительной власти.

«Ряд вопросов требует решения на федеральном уровне. Мы бы хотели максимально быстро получить инженерные облигации на строительство или продолжение строительства автотранспортного кольца», — подытожил он.

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