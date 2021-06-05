В лесу возле забора в Ленобласти найден труп

Санкт-Петербург, 5 июня. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, труп которого обнаружили в поселке Вырица. В полицию обратилась местная жительница.

В указанном районе в лесопарковой зоне прибывшие силовики обнаружили тело гражданина в полусидячем положении. При визуальном осмотре трупа следов насилия не обнаружено, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На вид погибшему 35-40 лет. Он был одет в джинсовые шорты и красную кофту с черным капюшоном. На груди надпись USA. На ногах — кроссовки черно-коричневого цвета.

В городе Коммунар на детской площадке обнаружен труп женщины. Причину ее смерти устанавливают эксперты, сообщал ФАН.