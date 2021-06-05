Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»

Москва, 5 июня. Бывший администратор «Ласкового мая», а ныне директор Юрия Шатунова жестко осадил исполнительницу Лайму Вайкуле, которая назвала хит артиста «песней для дебилов».

Вайкуле стала гостей YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Во время прослушивание одного из треков ведущий вспомнил о группе «Ласковый май». Певица эмоционально отреагировала на упоминание этой группы и заявила, что это музыка «для дебилов». Звезда вспомнила хит коллектива «Белые розы», которые раскритиковала в пух и прах. По ее словам, такие песни портят вкус слушателей.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, который раньше был администратор группы, резко высказался о Вайкуле после ее заявлений. Он заявил, что не собирается слушать критику от певицы, которая всю жизнь выступала в ресторанах. В беседе с порталом «Газета.Ru» Кудряшов посоветовал Лайме Вайкуле не лезть в индустрию и продолжать петь в «кабаках».

Резко на критику Вайкуле отреагировал и бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В своем Instagram-аккаунте он написал что Лайма Вайкуле всегда была «чисто кабацкой певицей» и никакого отношения к большой эстраде артистка не имеет.

«У Юры Шатунова полные залы, у группы «Ласковый май» и «Дискотеки «Союз» все битком. И мы работаем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги», — осадил певицу Андрей Разин.

Лайма Вайкуле на передаче Галкина выступила с критикой не только творчества Юрия Шатунова. Досталось от артистки и молодым исполнителям. Так, ей не понравился трек «Влюбился» рэпера L’One. Она заявила, что ей жалко детей, которые слушают подобные песни.