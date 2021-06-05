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05 июня 11:15
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новостей
11:14
Армия
Бойцы ВСУ оборудуют позиции у населенного пункта Катериновка в Донбассе
11:13
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
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Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»

Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
wikipedia.org  /  Alexey Yushenkov / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 июня. Бывший администратор «Ласкового мая», а ныне директор Юрия Шатунова жестко осадил исполнительницу Лайму Вайкуле, которая назвала хит артиста «песней для дебилов».

Вайкуле стала гостей YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Во время прослушивание одного из треков ведущий вспомнил о группе «Ласковый май». Певица эмоционально отреагировала на упоминание этой группы и заявила, что это музыка «для дебилов». Звезда вспомнила хит коллектива «Белые розы», которые раскритиковала в пух и прах. По ее словам, такие песни портят вкус слушателей.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, который раньше был администратор группы, резко высказался о Вайкуле после ее заявлений. Он заявил, что не собирается слушать критику от певицы, которая всю жизнь выступала в ресторанах. В беседе с порталом «Газета.Ru» Кудряшов посоветовал Лайме Вайкуле не лезть в индустрию и продолжать петь в «кабаках».

Резко на критику Вайкуле отреагировал и бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В своем Instagram-аккаунте он написал что Лайма Вайкуле всегда была «чисто кабацкой певицей» и никакого отношения к большой эстраде артистка не имеет.

«У Юры Шатунова полные залы, у группы «Ласковый май» и «Дискотеки «Союз» все битком. И мы работаем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги», — осадил певицу Андрей Разин.

Лайма Вайкуле на передаче Галкина выступила с критикой не только творчества Юрия Шатунова. Досталось от артистки и молодым исполнителям. Так, ей не понравился трек «Влюбился» рэпера L’One. Она заявила, что ей жалко детей, которые слушают подобные песни.

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музыка шатунов вайкуле ласковый май
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