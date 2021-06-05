Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу

Новосибирск, 5 июня. Суд в Новосибирске избрал меру пресечения для гражданина И. Он фигурирует в деле о нападении на новосибирского автоинспектора.

По ходатайству следователя, участник потасовки пробудет под арестом до 4 августа.

Сотрудники ГИБДД в ходе погони остановили автомобиль и смогли задержать выбежавшего из него водителя. Силовики пытались усадить его в машину для выяснения личности и разбирательства. На помощь ему бросились приятели. Они напали на автоинспекторов. Одному из силовиков пришлось достать пистолет. В ходе конфликта произошел случайный выстрел. Один из нападавших получил смертельное ранение, сообщал ФАН.