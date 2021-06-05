Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток

Санкт-Петербург, 5 июня. России следует отказаться от использования бумажных визиток., уверена глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Отказ от использования бумажных карточек поможет сохранить и защитить окружающую среду. Вместо них можно ввести в оборот QR-коды, добавила Разуваева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Согласно последним данным, совокупная сумма соглашений, подписанных Петербургом в 2021 году на международном экономическом форуме, уже сейчас оказалась больше 200 миллиардов рублей. Крупные проекты будут реализованы совместно с банком ВТБ. В их числе — развитие аэропорта Пулково, строительство скоростной магистрали и другие инвестпроекты.