Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США

Санкт-Петербург, 5 июня. Отношения между Россией и США должны строиться на основе взаимного уважения, с учетом интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание, что Вашингтон продолжает вводить санкции в отношении Москвы по каждому поводу. Он напомнил, что РФ не сделала ни одного первого шага в том, что наносило бы ущерб двустороннему диалогу.

«Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире», — сказал президент на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Путин ранее посоветовал главам зарубежных СМИ привиться российской вакциной.