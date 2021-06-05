Решили продать свой земельный участок? Нашли покупателя, успешно провели сделку и вовсю прикидываете, как распорядиться вырученными деньгами? Не спешите: вполне вероятно, что полученная сумма будет несколько меньше, чем вы рассчитывали. По закону если земельный участок находится у продавца в собственности менее пяти лет, после его продажи придется заплатить налог.

Как рассчитать налог с продажи земельного участка? Есть ли возможность его не платить? Платят ли пенсионеры? Какая ответственность предусмотрена за неуплату или просрочку платежа? На эти и другие вопросы нашему изданию ответила адвокат Дарья Морозова.

Фото из личного архива Дарьи Морозовой /

Налог с продажи земельного участка в собственности в 2021: кому нужно платить

В Налоговом кодексе Российской Федерации есть понятие «минимальный срок владения имуществом». Это период, после окончания которого недвижимость можно продать без уплаты налога и предоставления декларации. Еще не так давно этот срок составлял три года, однако с 1 января 2016 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, продлившие его до 5 лет. Это положение коснулось как городских квартир, так и приусадебных участков.

Таким образом, если участок находился у вас в собственности менее 5 лет, после его продажи придется заплатить налог в сумме, предусмотренной Налоговым кодексом РФ.

Адвокат Дарья Морозова рассказывает, что платить придется независимого от того, владеете ли вы долей или являетесь единоличным собственником надела. Фактическое пользование объектом недвижимости тоже роли не играет.

Налоговыми сборами облагаются следующие группы лиц:

граждане, вступившие в права собственности на земельный надел безотносительно его назначения;

физические лица, наделенные правом пожизненного наследуемого владения;

юридические лица, имеющие в собственности паи.

«Земельное право не устанавливает каких бы то ни было льготных категорий граждан, которые освобождались бы от налогов при продаже земельного участка физическим или юридическим лицом, — объясняет наш эксперт. — Единственный легальный способ не платить сбор в казну — выждать установленный минимальный срок владения имуществом».

Таким образом, налог с продажи земельного участка платят даже пенсионеры.

«Крайне важно отчитаться перед Федеральной налоговой службой по всем установленным правилам, — продолжает адвокат. — Для этого сделка должна быть проведена грамотно от начала до конца, желательно в сопровождении профессионала. В противном случае можно получить большой штраф».

Федеральное агентство новостей /

Сроки

Налоговой декларацией называется документ, представляющий собой отчет по установленной форме о том, сколько физлицо получило доходов и понесло расходов за определенный период.

Есть два способа заполнения налоговой декларации: от руки или в электронном формате через специальную программу.

Чтобы избежать проблем с налоговой в будущем, важно не только правильно составить декларацию, но и вовремя ее подать. Каковы же сроки, в которые нужно уложиться продавцу? Дарья Морозова рассказала, что предоставить данные в налоговый орган по месту проживания нужно до 30 апреля того года, который следует за годом продажи недвижимости, а заплатить положенную сумму налога с продажи земельного участка — до 15 июля. Получается, что если вы совершите сделку в 2022 году, то расплатиться с налоговой необходимо будет в 2023.

Особенности начисления налогов при продаже дома с земельным участком

Как быть, если на земельном участке есть какое-либо строение? Какие правила существуют для таких объектов?

Дарья Морозова поясняет, что, согласно пункту 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ, участок земли в обязательном порядке отчуждается вместе со стоящими на нем постройками. То есть продать отдельно дом или надел земли не получится. Как правило, если и тем, и другим владеет один человек, никаких проблем не возникает. Споры случаются, когда дом и участок принадлежат разным людям. В таком случае новоиспеченный собственник автоматически получает право пользоваться теми сотками, на которых установлено строение (пункт 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ).

При этом если продавец владел участком давно и укладывается в минимальный срок владения, а дом появился у него в собственности, предположим, два года назад, то налог за строение ему придется заплатить.

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Как рассчитать налог с продажи земельного участка

По словам нашего эксперта, сумма налога рассчитывается в соответствии с кадастровой стоимостью объекта. Данный показатель определяется специалистом, имеющим соответствующую государственную лицензию. Цена на продаваемый земельный надел устанавливается на основании экспертного заключения.

После того как сумма от продажи недвижимости поступает на счет продавца, в Инспекцию федеральной налоговой службы подается выписка с лицевого счета, являющаяся подтверждением поступления. Если оплата была произведена наличными, в ИФНС отдается соответствующая расписка.

«В договоре купли-продажи важно проставлять истинную стоимость, так как это напрямую влияет на вычет налога», — предупреждает адвокат.

Налог с продажи участка в собственности рассчитывается следующим образом: берется сумма, за которую изначально был куплен надел, и сумма, за которую его перепродали. На полученную разницу начисляется процент — 13% для граждан страны и 30% для нерезидентов.

К примеру, изначально земельный участок был приобретен гражданином Российской Федерации за 1 000 000 рублей, а был продан за 1 700 000 рублей. В таком случае он обязан будет уплатить налог по следующей формуле: (1 700 000 − 1 000 000) × 0,13 = 91 000 руб.

Если разница оказывается ниже кадастровой стоимости, то стандартная ставка будет умножаться на кадастровую стоимость, помноженную на 0,7 (понижающий коэффициент).

Например, земельный участок был куплен за 1 000 000 рублей, а продан за 2 000 000 рублей. Его кадастровая цена — 2 300 000 рублей. В таком случае придется уплатить налог не с суммы дохода (1 000 000 руб.), так как она меньше 70% от кадастровой цены, которая равна 1 610 000 рублям (2 300 000 × 70%).

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Ответственность за неуплату или просроченную декларацию

С налоговой шутки плохи, и непредставленная вовремя декларация может грозить серьезными неприятностями в виде штрафа, который составляет 5% от начисленной суммы налога за каждый месяц, начиная с той даты, когда нужно было подать декларацию. Взыскание не может превышать 30% от суммы, предусмотренной декларацией, и быть меньше 1 000 рублей.

За неуплату или частичную оплату налога в положенные сроки Налоговым кодексом предусмотрено наложение штрафа в размере 20% или 40%. Однако, если правильно заполненная декларация была подана вовремя, налогоплательщика ждет не штраф, а пени за каждый день просрочки платежа.