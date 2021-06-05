Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел

Лос-Анджелес, 5 июня. Фильм «Круэлла» с актрисой Эммой Стоун в главной роли получит продолжение. Студия Disney уже занялась разработкой сиквела.

Как сообщил представитель студии изданию The Hollywood Reporter, в Disney очень довольны кассовыми показателями недавно вышедшей ленты о героине-антагонистке из серии фильмов и мультфильмов «101 далматинец». Кроме того, «Круэлла» получила высокие оценки от зрителей и 97% на Rotten Tomatoes.

«С нетерпением ждем, когда зрители продолжат наслаждаться этим фантастическим фильмом», — отметил представитель Disney.

Мировая премьера «Круэллы» состоялась 18 мая. По мнению зрителей, фильм получился довольно мрачным по атмосфере, но Эмму Стоун такой итог не удивил.