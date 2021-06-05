Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве

Москва, 5 июня. Volkswagen в рамках специального мероприятия в Москве презентовал новый компактный кроссовер Taos для российского рынка. Производство новинки наладили в Нижнем Новгороде.

Длина модели составила 4417 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1602 миллиметра. Таким образом, Volkswagen Taos разместился на ступеньку ниже кроссовера Tiguan в модельной иерархии немецкого бренда.

Taos оказался первым авто Volkswagen в РФ, оснащенным принципиально новой мультимедийной системой VW Play на базе Android c 10-дюймовым дисплеем. Она позволяет водителю подключать внешние устройства через интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также точки доступа Wi-Fi.

Для россиян машины будут доступны с двумя двигателями на выбор и в трех основных комплектациях. Сроки запуска продажи и стоимость Volkswagen Taos будут объявлены позже.

Автоконцерн Volkswagen также объявил о старте реализации кроссовера Talagon. Машина стала самой крупной в модельной линейке немецкой марки.