Тренер в США заставлял еврейского подростка есть свинину

Кантон, 5 июня. Совет школы Маккинли в городе Кантон, штате Огайо, отстранил футбольного тренера Маркуса Уоттли и шесть его помощников из-за того, что он заставлял одного из игроков, исповедующего иудаизм, есть свинину. Таким способом преподаватель наказывал ученика за пропущенную тренировку. Об этом сообщило местное издание The Canton Repository.

Canton City Board of Education approved the dismissal of seven McKinley football coaches, including head coach, over a May 24 incident. https://t.co/QAYpnefncU — CantonRep.com (@CantonRepdotcom) June 4, 2021

Как рассказал адвокат 17-летнего юноши Эдвард Гилберт, Уоттли и его помощники заставили его подзащитного съесть целую пиццу «Пепероне», в составе которой была свинина. За невыполнение этого наказания ему пригрозили исключением из команды. При этом тренер знал, что подросток и его семья исповедуют иудаизм и не едят этот вид мяса. Адвокат объявил о планах подать в суд на школу.

«Произошедшее определенно наложит отпечаток на психику ребенка. Мы пока не знаем, вернется ли он в эту школу. Скорее всего, нет. Он отличный футболист и уже получил предложения от других школ выступать за них», — заявляет Гилберт.

При этом нанятый тренером адвокат Питер Паттакос утверждает, что детали произошедшего были «преувеличены и частично ложны». Его также поддержали несколько футболистов из команды. По словам Паттакоса, подросток мог уйти в любое время, а Уоттли якобы предложил ему куриные наггетсы после того, как юноша сказал, что не будет есть свинину.

«Это заслуживает полного и тщательного расследования», — сказал Паттакос.

Школа приняла решение на время следственных действий отстранить от работы Уоттли и шесть его помощников.