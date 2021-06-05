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05 июня 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:10
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
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Тренер в США заставлял еврейского подростка есть свинину

США
Тренер в США заставлял еврейского подростка есть свинину
cowichanfootball.com  / 

Кантон, 5 июня. Совет школы Маккинли в городе Кантон, штате Огайо, отстранил футбольного тренера Маркуса Уоттли и шесть его помощников из-за того, что он заставлял одного из игроков, исповедующего иудаизм, есть свинину. Таким способом преподаватель наказывал ученика за пропущенную тренировку. Об этом сообщило местное издание The Canton Repository.

Как рассказал адвокат 17-летнего юноши Эдвард Гилберт, Уоттли и его помощники заставили его подзащитного съесть целую пиццу «Пепероне», в составе которой была свинина. За невыполнение этого наказания ему пригрозили исключением из команды. При этом тренер знал, что подросток и его семья исповедуют иудаизм и не едят этот вид мяса. Адвокат объявил о планах подать в суд на школу.

«Произошедшее определенно наложит отпечаток на психику ребенка. Мы пока не знаем, вернется ли он в эту школу. Скорее всего, нет. Он отличный футболист и уже получил предложения от других школ выступать за них», — заявляет Гилберт.

При этом нанятый тренером адвокат Питер Паттакос утверждает, что детали произошедшего были «преувеличены и частично ложны». Его также поддержали несколько футболистов из команды. По словам Паттакоса, подросток мог уйти в любое время, а Уоттли якобы предложил ему куриные наггетсы после того, как юноша сказал, что не будет есть свинину.

«Это заслуживает полного и тщательного расследования», — сказал Паттакос.

Школа приняла решение на время следственных действий отстранить от работы Уоттли и шесть его помощников.

«Нашим приоритетом являются безопасность и благополучие учеников. Узнав о происшествии, мы отстранили весь тренерский штаб по футболу на время проведения расследования. Мы сообщим вам о его результатах», — заявили в учебном заведении.

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Все новости / США / Тренер в США заставлял еврейского подростка есть свинину
сша иудаизм огайо американский футбол
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