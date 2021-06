Тренер в США заставлял еврейского подростка есть свинину

Кантон, 5 июня. Совет школы Маккинли в городе Кантон, штате Огайо, отстранил футбольного тренера Маркуса Уоттли и шесть его помощников из-за того, что он заставлял одного из игроков, исповедующего иудаизм, есть свинину. Таким способом преподаватель наказывал ученика за пропущенную тренировку. Об этом сообщило местное издание The Canton Repository.

Canton City Board of Education approved the dismissal of seven McKinley football coaches, including head coach, over a May 24 incident. https://t.co/QAYpnefncU