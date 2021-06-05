Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин

Москва, 5 июня. Россия находится в полной зависимости от импорта яиц, необходимых, в том числе для производства вакцин от коронавируса, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Речь идет об особенном продукте. Это яйца без патогенной микрофлоры. В России нет фабрик по их производству. Продукция, используемая для выпуска препаратов от коронавируса, поставляется из-за рубежа. Такие яйца также нужны для создания некоторых других лекарств. Например, при производстве вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.

Медики рекомендуют употреблять яйца тем, кто страдает из-за дефицита витамина B12. Чаще всего о том, что организм нуждается в таком элементе, свидетельствует подергивание глаза. Заметив у себя такую проблему, стоит обратиться к врачу.