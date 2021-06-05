Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»

Лос-Анджелес, 5 июня. Сценарист Майкл Уолдрон, работавший над сериалом «Локи» и фильмом «Доктор Стрэндж», уверен, что сможет направить культовую франшизу «Звездные войны» в нужное русло.

Карьера Майкла Уолдрона в последние годы на взлете. После успеха мультсериала «Рик и Морти», над которым он работал вместе с Дэном Хармоном, Уолдрону предложили стать соавтором сценария предстоящего сиквела «Доктора Стрэнджа», а после главным сценаристом проекта Marvel — «Локи».

На этом сотрудничество с Marvel для Майкла Уолдрона не закончилось. Глава компании Кевин Файги вместе с продюсером Кэтлин Кеннеди задумал снять новую часть франшизы «Звездный войны». К написанию сценария привлекли Уолдрона, который в одном из интервью признался, что всегда мечтал поработать над культовой киновселенной.

Производство картины находится на ранних этапах, поэтому сюжет держится в секрете. По словам Майкла Уолдрона, он не может раскрывать всех подробностей проекта. Однако сценарист рассказал, что действие новых «Звезды войн» развернется в очень далекой галактике. Коллеги Уолдрона уверены, что он сможет дать новый толчок и популярность кинофраншизе.

Ранее в Twitter появились промо-фото сиквела фильма «Доктора Стрэнджа». На них видно, как будут выглядеть ключевые персонажи, включая героев Бенедикта Камбербэтча и Элизабет Олсен.