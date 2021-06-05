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05 июня 11:14
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новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
Все новости

Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым

Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
Федеральное агентство новостей

Оренбург, 5 июня. Волонтеры завершили поиски 72-летнего пенсионера, который ушел на рыбалку 2 июня и пропал без вести. Тело пожилого мужчины было обнаружено сегодня.

Следователи не нашли на трупе рыбака признаки насильственной смерти. Тело было отправлено на медицинскую экспертизу.

Житель Оренбурга ушел на рыбалку на озеро Малашка утром. Вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. В поисках принимали участие волонтеры ПСО «ОренСпас».

Похожая трагедия произошла ранее в Ленобласти, сообщал сайт 360tv.ru. Тело рыбака нашли на берегу Невы неподалеку от яхт-клуба.

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Все новости / Происшествия / Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
пенсионер труп рыбак
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