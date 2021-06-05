Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым

Оренбург, 5 июня. Волонтеры завершили поиски 72-летнего пенсионера, который ушел на рыбалку 2 июня и пропал без вести. Тело пожилого мужчины было обнаружено сегодня.

Следователи не нашли на трупе рыбака признаки насильственной смерти. Тело было отправлено на медицинскую экспертизу.

Житель Оренбурга ушел на рыбалку на озеро Малашка утром. Вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. В поисках принимали участие волонтеры ПСО «ОренСпас».

Похожая трагедия произошла ранее в Ленобласти, сообщал сайт 360tv.ru. Тело рыбака нашли на берегу Невы неподалеку от яхт-клуба.