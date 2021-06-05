Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы

Москва, 5 июня. Исполнительница хита «Вернисаж» Лайма Вайкуле удивила россиян мнением о творчестве любимчика миллионов Юрия Шатунова. Певицу раздражает голос солиста «Ласкового мая».

Вайкуле стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», где в беседе с ведущим Максимом Галкиным заявила, что «Ласковый май» записывали свои песни «для дебилов». Особой нелюбовью у 67-летней артистки пользуется самый популярный хит группы «Белые розы». Эстрадная певица также заявила, что голос Юрия Шатунова ей совсем не нравится, она считает все творчество коллектива синонимом безвкусицы. Свое мнение артистка высказала после прослушивания тега «Мальчик на девятке» исполнительницы Dead Blonde.

«Это неправильно, вообще не варится. Какашка! Эдакий «Ласковый май», — возмутилась Лайма Вайкуле.

Максима Галкина очень удивило мнение звездной гостьи и он задал уточняющий вопрос относительно творчества «Ласкового мая». По мнению Вайкуле, песни Шатунова не могут слушать нормальные люди, обладающие хорошим музыкальным вкусом.

«Белые розы, белые розы…» Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продается, но так нельзя, мы же музыканты», — сетовала Вайкуле.

Шоумен тут же решил спеть вышеуказанный хит и получил словесную оплеуху от гостьи. Лайма Вайкуле попросила Галкина немедленно прекратить и не исполнять плохой текст.

Второй гостьей студии «Музыкалити» стала хип-хоп исполнительница Айза Долматова. Она согласилась с Вайкуле, что песня Dead Blonde вызывает негативные эмоции. Экс-жена Гуфа призналась, что тоже не восхищается бандитской романтикой 1990-х годов.

Лайма Вайкуле и Айза Долматова не оценили творчество современных рэперов. В рамках шоу они поставили им самые низкие оценки, которые только были в их арсенале.