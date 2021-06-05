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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
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11:04
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11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
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10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
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Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы

Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 5 июня. Исполнительница хита «Вернисаж» Лайма Вайкуле удивила россиян мнением о творчестве любимчика миллионов Юрия Шатунова. Певицу раздражает голос солиста «Ласкового мая».

Вайкуле стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», где в беседе с ведущим Максимом Галкиным заявила, что «Ласковый май» записывали свои песни «для дебилов». Особой нелюбовью у 67-летней артистки пользуется самый популярный хит группы «Белые розы». Эстрадная певица также заявила, что голос Юрия Шатунова ей совсем не нравится, она считает все творчество коллектива синонимом безвкусицы. Свое мнение артистка высказала после прослушивания тега «Мальчик на девятке» исполнительницы Dead Blonde.

«Это неправильно, вообще не варится. Какашка! Эдакий «Ласковый май», — возмутилась Лайма Вайкуле.

Максима Галкина очень удивило мнение звездной гостьи и он задал уточняющий вопрос относительно творчества «Ласкового мая». По мнению Вайкуле, песни Шатунова не могут слушать нормальные люди, обладающие хорошим музыкальным вкусом.

«Белые розы, белые розы…» Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продается, но так нельзя, мы же музыканты», — сетовала Вайкуле.

Шоумен тут же решил спеть вышеуказанный хит и получил словесную оплеуху от гостьи. Лайма Вайкуле попросила Галкина немедленно прекратить и не исполнять плохой текст.

Второй гостьей студии «Музыкалити» стала хип-хоп исполнительница Айза Долматова. Она согласилась с Вайкуле, что песня Dead Blonde вызывает негативные эмоции. Экс-жена Гуфа призналась, что тоже не восхищается бандитской романтикой 1990-х годов.

Лайма Вайкуле и Айза Долматова не оценили творчество современных рэперов. В рамках шоу они поставили им самые низкие оценки, которые только были в их арсенале.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
музыка группа шатунов вайкуле ласковый май
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