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новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
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11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
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10:51
Происшествия
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Турпоток в Дагестан бьет рекорды

Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 5 июня. С начала 2021 года Дагестан посетили почти 250 тысяч туристов, сообщили ФАН в региональном минтуризме. Только в период майских выходных в республике побывали около 100 тысяч гостей, что является рекордным показателем.

В ведомстве отметили, что турпоток в Дагестан растет в последние несколько лет в среднем на 15-20% ежегодно. Даже в прошлом году, когда границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, республике удалось принять не меньше туристов, чем годом ранее.

«Несмотря на то, что летний туристический сезон 2020 года проходил с ограничениями, согласно экспертной оценке, туристический поток составил 840 тысяч человек, в 2019 году — 850 тысяч. По оценкам туристического сообщества, в период с 1 по 11 мая 2021 года республику посетило рекордное количество туристов — 93,7 тысячи. Общий туристский поток с января по июнь составил 248 тысяч человек», — рассказали в региональном минтуризме.

Там сообщили, что наибольшим спросом у гостей региона пользуются Сулакский каньон, крепость в Дербенте, а также ряд исторических памятников в Дахадаевском, Шамильском, Гунибском и в других районах.

«Большим туристическим потенциалом обладают и другие локации, где есть немало памятников традиционной горской архитектуры», — добавили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что взрывной рост интереса россиян к внутреннему туризму привел к повышенному вниманию к Дагестану и, прежде всего, к его культурным и историческим памятникам. При этом регион столкнулся с рядом проблем, в том числе с сохранностью памятников архитектуры.

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Все новости / Общество / Турпоток в Дагестан бьет рекорды
россия дагестан туризм рекорды
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