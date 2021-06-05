Турпоток в Дагестан бьет рекорды

Махачкала, 5 июня. С начала 2021 года Дагестан посетили почти 250 тысяч туристов, сообщили ФАН в региональном минтуризме. Только в период майских выходных в республике побывали около 100 тысяч гостей, что является рекордным показателем.

В ведомстве отметили, что турпоток в Дагестан растет в последние несколько лет в среднем на 15-20% ежегодно. Даже в прошлом году, когда границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, республике удалось принять не меньше туристов, чем годом ранее.

«Несмотря на то, что летний туристический сезон 2020 года проходил с ограничениями, согласно экспертной оценке, туристический поток составил 840 тысяч человек, в 2019 году — 850 тысяч. По оценкам туристического сообщества, в период с 1 по 11 мая 2021 года республику посетило рекордное количество туристов — 93,7 тысячи. Общий туристский поток с января по июнь составил 248 тысяч человек», — рассказали в региональном минтуризме.

Там сообщили, что наибольшим спросом у гостей региона пользуются Сулакский каньон, крепость в Дербенте, а также ряд исторических памятников в Дахадаевском, Шамильском, Гунибском и в других районах.

«Большим туристическим потенциалом обладают и другие локации, где есть немало памятников традиционной горской архитектуры», — добавили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что взрывной рост интереса россиян к внутреннему туризму привел к повышенному вниманию к Дагестану и, прежде всего, к его культурным и историческим памятникам. При этом регион столкнулся с рядом проблем, в том числе с сохранностью памятников архитектуры.