Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ

На деловом завтраке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) обсудили тему «Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям» в рамках программы «Здоровое общество».

Депутат Государственной думы Александр Петров в интервью рассказал ФАН, что обсуждали в ходе дискуссии на деловом завтраке.

«Нахождение баланса между потребностями граждан в лекарствах и возможностями власти в производстве этих препаратов — один из самых важных вопросов в области лекарственной безопасности, который сегодня обсуждали. Мы рассмотрели еще раз эту тему и расставили акценты, которые потом будут обсуждаться в рабочих группах Государственной думы. Для меня это было важно, я пытался найти новые идеи для решений. Крайне важно, чтобы в этом процессе участвовали все: пациенты, профессионалы, власть. Сегодня с нами были даже аналитики. Учесть все проблемы, ничего не упустить, чтобы все они попали в список вопросов на дальнейшее обсуждение — это сегодня было моей главной задачей», — рассказал политик.

Александр Петров добавил, что были темы, которые не удалось обсудить на деловом завтраке.

«Это вопросы регионального лекарственного обеспечения. Сегодня мы обсудили лучшие практики в этом вопросе, но нам бы хотелось обсуждать и то, что не получается, разговаривать с губернаторами. К сожалению, все так заняты, что мы успели рассмотреть только одну сторону вопроса. Но в целом все получилось. Важно, что это был живой, а не формальный разговор по протоколу», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в ПМЭФ и рассказала, могут ли противники строительства «Северного потока — 2» помешать завершению этого процесса.