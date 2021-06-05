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Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:10
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:07
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
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Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
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Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
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Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ

Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
pxfuel.com  / 

На деловом завтраке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) обсудили тему «Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям» в рамках программы «Здоровое общество».

Депутат Государственной думы Александр Петров в интервью рассказал ФАН, что обсуждали в ходе дискуссии на деловом завтраке.

«Нахождение баланса между потребностями граждан в лекарствах и возможностями власти в производстве этих препаратов — один из самых важных вопросов в области лекарственной безопасности, который сегодня обсуждали. Мы рассмотрели еще раз эту тему и расставили акценты, которые потом будут обсуждаться в рабочих группах Государственной думы. Для меня это было важно, я пытался найти новые идеи для решений. Крайне важно, чтобы в этом процессе участвовали все: пациенты, профессионалы, власть. Сегодня с нами были даже аналитики. Учесть все проблемы, ничего не упустить, чтобы все они попали в список вопросов на дальнейшее обсуждение — это сегодня было моей главной задачей», — рассказал политик.

Александр Петров добавил, что были темы, которые не удалось обсудить на деловом завтраке.

«Это вопросы регионального лекарственного обеспечения. Сегодня мы обсудили лучшие практики в этом вопросе, но нам бы хотелось обсуждать и то, что не получается, разговаривать с губернаторами. К сожалению, все так заняты, что мы успели рассмотреть только одну сторону вопроса. Но в целом все получилось. Важно, что это был живой, а не формальный разговор по протоколу», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в ПМЭФ и рассказала, могут ли противники строительства «Северного потока — 2» помешать завершению этого процесса.

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Все новости / Общество / Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
госдума медицина пмэф-2021
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