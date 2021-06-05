Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС

Санкт-Петербург, 5 июня. Затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса в Европе связано с коммерческими интересами, заметил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства высказал такое мнение во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Затяжки регистрации российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает», — отметил Владимир Путин.

Путин также резко отреагировал на вопрос журналистов о том, что Россия якобы использует вакцину в политических целях. В ходе ПМЭФ он назвал это «бредом» и «сапогами всмятку».