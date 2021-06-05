Певица Глюкоза похвасталась «новым размерчиком» губ

Москва, 5 июня. Известная певица Глюкоза удивила поклонников внезапными изменениями внешности. Исполнительница показала, как бы она выглядела с огромными губами.

Глюкоза опубликовала несколько новых фотографий на своей странице в Instagram. Певица рассказала, что снялась в только что вышедшем клипе популярной группы Little Big. Исполнительница похвасталась гигантскими губами, которые ей сделали специально для съемок музыкального видео. Кроме того, звезде прикрепили косу нереальной длины.

«Как вам мой новый размерчик? Я думаю, что в самый раз» — обратилась Глюкоза к подписчикам.

Поклонники исполнительницы с восторгом приняли ее экстравагантный образ. Внешний вид знаменитости и ее огромные губы развеселили пользователей Instagram. Некоторые сравнили певицу с актрисой Яной Кошкиной.

«Маловато будет»; «Рыбка»; «Это шедевр»; «Кошкина обзавидуется»; «Это современный идеал успешной женщины», — написали комментаторы.

Глюкоза не в первый раз удивляет поклонников неожиданными образами. Например, она появилась в довольно смелом наряде на препати музыкальной премии «Жара». Певица вышла на ковровую дорожку в черном платье, которое больше напоминало купальник.