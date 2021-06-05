Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами. События дня

Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь» «Новатэк» и «Северсталь» заключат соглашение о совместном проекте по производству и применению водорода. Соответствующей информацией поделился глава металлургического предприятия Александр Шевелев. По словам директора организации по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрея Лаптева, пилотное производство на площадке корпорации в Череповце планируется начать к 2023 году. Уточнятся, что в настоящее время сроки еще не являются окончательными. Проект также предусматривает дальнейшее развитие «зеленых» технологий: в частности, утилизацию углекислого газа при производстве из метана более чистого голубого водорода и рациональное применение ресурса при выпуске стали. Корпорация «Новатэк» будет выступать в качестве поставщика газа для проекта и вместе с компанией «Северсталь» займется разработкой водородных технологий.

Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами roszdravnadzor.ru / Росздравнадзор Государство ищет современные подходы для бесплатного лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования», — отметил он на площадке ПМЭФ. Правительство РФ ежегодно составляет перечень бесплатных лекарственных препаратов для медицинского применения. Однако получить препараты из списка могут только граждане льготных категорий.

Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета России Спасатели Китая ищут семерых горняков, которые пропали без вести во время ЧП в угольной выработке. По предварительным данным, взрыв произошел на территории предприятия, расположенного в городе Хэби. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб сообщили о смерти одного человека. Также в штольне проводятся работы по разбору завала, возникшего после взрыва. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.