Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами. События дня

Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь»
«Новатэк» и «Северсталь» заключат соглашение о совместном проекте по производству и применению водорода. Соответствующей информацией поделился глава металлургического предприятия Александр Шевелев. По словам директора организации по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрея Лаптева, пилотное производство на площадке корпорации в Череповце планируется начать к 2023 году. Уточнятся, что в настоящее время сроки еще не являются окончательными. Проект также предусматривает дальнейшее развитие «зеленых» технологий: в частности, утилизацию углекислого газа при производстве из метана более чистого голубого водорода и рациональное применение ресурса при выпуске стали. Корпорация «Новатэк» будет выступать в качестве поставщика газа для проекта и вместе с компанией «Северсталь» займется разработкой водородных технологий.
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
roszdravnadzor.ru / Росздравнадзор
Государство ищет современные подходы для бесплатного лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования», — отметил он на площадке ПМЭФ.
Правительство РФ ежегодно составляет перечень бесплатных лекарственных препаратов для медицинского применения. Однако получить препараты из списка могут только граждане льготных категорий.
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета России
Спасатели Китая ищут семерых горняков, которые пропали без вести во время ЧП в угольной выработке. По предварительным данным, взрыв произошел на территории предприятия, расположенного в городе Хэби. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб сообщили о смерти одного человека. Также в штольне проводятся работы по разбору завала, возникшего после взрыва. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Дом на Энтузиастов в Петербурге рискует обрушиться после взрыва
vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ
Мощный взрыв прогремел в доме на улице Энтузиастов в Северной столице. По данным источника ФАН, существует угроза обрушения здания. По неофициальной информации, взрывная волна почти на 30 сантиметров погнула часть несущих конструкций. Не исключено, что профильным специалистам из госорганов города придется провести обследование дома, чтобы исключить вероятность разрушения. Детонация газа произошла рано утром. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек.