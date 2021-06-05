Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском

Челябинск, 5 июня. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле из-за технической неисправности двигателя. На борту находились восемь человек, никто не пострадал.

Инцидент произошел в Челябинской области, когда воздушное судно направлялось из аэродрома Калачево в Агаповку с целью осуществления воздушных прыжков.

На борту было восемь человек. В результате экстренной посадки жертв и пострадавших нет.

Специалисты осматривают судно на предмет наличия технических неисправностей. Карталинская транспортная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку.

Пассажирский лайнер экстренно сел в Шереметьеве из-за запаха гари, сообщал ФАН. Воздушное судно село в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.