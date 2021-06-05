Минздрав выдвинул требования о самозатухающих сигаретах в РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут принять в России не ранее 2022 года, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Важность нововведения обусловлена тем, что использование сигарет с пониженной воспламеняющей способностью — хороший способ предупреждения пожаров. Подобная практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы.

«В соответствии с планом — 2022 год проработка этого вопроса. Дело в том, что требуется решение на уровне Евразийского экономического союза, поскольку для этого требуется корректировка технического регламента, поэтому этот процесс не быстрый», — поделился заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай для ТАСС.

Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие угрозы здоровью несет за собой курение. В частности, любителям сигарет труднее переносить заболевание COVID-19, ведь их легкие уже повреждены. О том, что антитабачной политике государства стоит уделить особое внимание, поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.