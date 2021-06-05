Сербия намерена расширить военно-техническое сотрудничество с Россией

Москва, 5 июня. Белград собирается укреплять партнерство с Москвой в оборонной сфере, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам руководителя ФСВТС, сейчас рассматривается приобретение дополнительного количества российских вертолетов и систем ПВО для Вооруженных сил Сербии. Ранее официальные представители сербской армии проявляли заинтересованность в приобретении винтокрылых машин Ми-35 и Ми-17 российского производства, а также новейших зенитных комплексов «Панцирь-С» ближнего радиуса действия.

Оба государства готовы наращивать взаимные усилия по послепродажному обслуживанию военной техники, отметил Шугаев.

Ранее о планах наращивать военно-техническое партнерство с Сербией заявил министр обороны России Сергей Шойгу. О высокой технологичности и большой мощности современного российского оружия информировал «Царьград».