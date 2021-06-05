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05 июня 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
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Сатановский нашел один важный факт в докладе разведки США о НЛО

Армия
Сатановский нашел один важный факт в докладе разведки США о НЛО
pixabay.com

Москва, 5 июня. Разведка США провела расследование о неопознанных летающих объектах. В итоге сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что создателем НЛО может быть Россия или Китай.

Так, в отчете разведки говорится, что НЛО, которые встречались американцам в небе, не имеют никакого отношения к инопланетянам. Более неуверенно было указано, что это могут быть «русские или китайцы». Однако в это не поверили ни в Белом доме, ни в конгрессе, поскольку в таком случае Вашингтону придется признать, что американские технологии слишком отстали от РФ и КНР.

В своем Telegram-канале политолог Евгений Сатановский обратил внимание на один важный факт в докладе американской разведки. По его мнению, членам спецслужб и руководству США стоит задуматься еще над одной теорией.

«Что, если наблюдаемые американцами НЛО — это не просто результат каких-то непонятных им экспериментов русских или китайцев, а итог тройственного антиамериканского союза России и Китая с самыми всамделишными инопланетянами», — с иронией предположил эксперт.

В то же время Сатановский заметил, что американская разведка впервые призналась, что не понимает ничего в происходящем вокруг, и за это их стоит похвалить.

Ранее «Царьград» передавал, что британцы высмеяли доклад развечиков США об НЛО. При этом стоит отметить, что данный вопрос наоборот был серьезно воспринят членами Республиканской и Демократической партий США, которые даже объединились для рассмотрения проблемы.

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Все новости / Армия / Сатановский нашел один важный факт в докладе разведки США о НЛО
сша нло сатановский
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