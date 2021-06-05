Сатановский нашел один важный факт в докладе разведки США о НЛО

Москва, 5 июня. Разведка США провела расследование о неопознанных летающих объектах. В итоге сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что создателем НЛО может быть Россия или Китай.

Так, в отчете разведки говорится, что НЛО, которые встречались американцам в небе, не имеют никакого отношения к инопланетянам. Более неуверенно было указано, что это могут быть «русские или китайцы». Однако в это не поверили ни в Белом доме, ни в конгрессе, поскольку в таком случае Вашингтону придется признать, что американские технологии слишком отстали от РФ и КНР.

В своем Telegram-канале политолог Евгений Сатановский обратил внимание на один важный факт в докладе американской разведки. По его мнению, членам спецслужб и руководству США стоит задуматься еще над одной теорией.

«Что, если наблюдаемые американцами НЛО — это не просто результат каких-то непонятных им экспериментов русских или китайцев, а итог тройственного антиамериканского союза России и Китая с самыми всамделишными инопланетянами», — с иронией предположил эксперт.

В то же время Сатановский заметил, что американская разведка впервые призналась, что не понимает ничего в происходящем вокруг, и за это их стоит похвалить.

Ранее «Царьград» передавал, что британцы высмеяли доклад развечиков США об НЛО. При этом стоит отметить, что данный вопрос наоборот был серьезно воспринят членами Республиканской и Демократической партий США, которые даже объединились для рассмотрения проблемы.