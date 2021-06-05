Вильнюс, 5 июня. Украинские СМИ все чаще стали распространять вбросы о намерениях правительства отобрать Крым у России при помощи поддержки США. Шансы Киева на захват полуострова оценили в Литве.

Житель прибалтийской республики высмеял утверждения некоторых литовских СМИ, что Крым всегда принадлежал Украине. Подобные заявления показывают не только низкий уровень профессионализма, но и заинтересованности авторов в работе. Они совершенно не учили историю, поскольку полуостров был украинским всего 22 года. До этого территории входили в состав СССР и Российской империи.

«Ничего украинского в Крыму никогда и не было. У 90% людей на полуострове родной язык — русский. И за это время две страны прекрасно показали, кому на самом деле должен принадлежать полуостров», — отметил литовец.

За два десятка лет украинские власти исключительно наживались на полуострове, никаких вложений практически не было сделано, хотя туристический потенциал Крыма очень велик. После возвращения в состав России республика преображается на глазах — развивается инфраструктура, появляются новые рабочие места и тому подобное.

«Поэтому, я не сомневаюсь в том, что Россия сможет удержать Крым», — добавил житель Литвы.

Российские пользователи Сети поддержали его слова. Один из них отметил, что заявление сразило его наповал, ведь местные СМИ раскручивают совершенно иную информационную повестку.

«Рационально мыслит литовец, то есть разумно! Молодец», — написал один из комментаторов. «Хоть один адекватный человек там есть, и то радует», — добавил другой.

Ранее жители Украины с иронией прокомментировали заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны государства Алексея Данилова об ответственности Парижа и Берлина за воссоединение Крыма с Россией. Жители страны предположили, что во время выступления политик был нетрезв.