Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
Все новости
05 июня 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
Все новости

Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым

Политика
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
 /  Федеральное агентство новостей

Вильнюс, 5 июня. Украинские СМИ все чаще стали распространять вбросы о намерениях правительства отобрать Крым у России при помощи поддержки США. Шансы Киева на захват полуострова оценили в Литве.

Житель прибалтийской республики высмеял утверждения некоторых литовских СМИ, что Крым всегда принадлежал Украине. Подобные заявления показывают не только низкий уровень профессионализма, но и заинтересованности авторов в работе. Они совершенно не учили историю, поскольку полуостров был украинским всего 22 года. До этого территории входили в состав СССР и Российской империи.

«Ничего украинского в Крыму никогда и не было. У 90% людей на полуострове родной язык — русский. И за это время две страны прекрасно показали, кому на самом деле должен принадлежать полуостров», — отметил литовец.

За два десятка лет украинские власти исключительно наживались на полуострове, никаких вложений практически не было сделано, хотя туристический потенциал Крыма очень велик. После возвращения в состав России республика преображается на глазах — развивается инфраструктура, появляются новые рабочие места и тому подобное.

«Поэтому, я не сомневаюсь в том, что Россия сможет удержать Крым», — добавил житель Литвы.

Российские пользователи Сети поддержали его слова. Один из них отметил, что заявление сразило его наповал, ведь местные СМИ раскручивают совершенно иную информационную повестку.

«Рационально мыслит литовец, то есть разумно! Молодец», — написал один из комментаторов.

«Хоть один адекватный человек там есть, и то радует», — добавил другой.

Ранее жители Украины с иронией прокомментировали заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны государства Алексея Данилова об ответственности Парижа и Берлина за воссоединение Крыма с Россией. Жители страны предположили, что во время выступления политик был нетрезв.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
украина сша крым
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 92155 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 67201 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57244 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55199 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 51641 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru