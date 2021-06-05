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05 июня 11:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
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Госавтоинспектор спас заблудившихся в лесу подростков в Пермском крае

Общество
Госавтоинспектор спас заблудившихся в лесу подростков в Пермском крае
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Пермь, 5 июня. Мальчики 12 и 14 лет отправились пешком от деревни Киприно до Нововознесенска. Подростки решили сократить путь и свернули на неизвестную дорогу.

Поняв, что заблудились, дети позвонили в полицию и сообщили о своей беде. Для поиска подростков собрали розыскные группы. В одну из них попал госавтоинспектор, который является охотником со стажем и очень хорошо знает лесную местность.

Капитан вышел на связь с мальчиками и попросил подробно описать местность. Полицейский понял, где находятся ребята и объяснил, куда им нужно двигаться, чтобы выйти из леса. Следуя указаниям стража порядка, подростки вскоре вышли из леса.

"Ребятам повезло, что они смогли выйти на связь. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, по заданным вопросам они смогли назвать ориентиры – мачту газораспределительной станции, массив леса, большое поле, уточнили, что не переходили линию электропередач. И тогда стало понятно, где их искать," - рассказал спасший детей автоинспектор.

Спасенные подростки и их родители уже выразили благодарность полицейскому.

В конце мая мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка, писал ФАН.

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Все новости / Общество / Госавтоинспектор спас заблудившихся в лесу подростков в Пермском крае
пермский край лес хорошие новости россии
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