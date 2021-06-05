Госавтоинспектор спас заблудившихся в лесу подростков в Пермском крае

Пермь, 5 июня. Мальчики 12 и 14 лет отправились пешком от деревни Киприно до Нововознесенска. Подростки решили сократить путь и свернули на неизвестную дорогу.

Поняв, что заблудились, дети позвонили в полицию и сообщили о своей беде. Для поиска подростков собрали розыскные группы. В одну из них попал госавтоинспектор, который является охотником со стажем и очень хорошо знает лесную местность.

Капитан вышел на связь с мальчиками и попросил подробно описать местность. Полицейский понял, где находятся ребята и объяснил, куда им нужно двигаться, чтобы выйти из леса. Следуя указаниям стража порядка, подростки вскоре вышли из леса.

"Ребятам повезло, что они смогли выйти на связь. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, по заданным вопросам они смогли назвать ориентиры – мачту газораспределительной станции, массив леса, большое поле, уточнили, что не переходили линию электропередач. И тогда стало понятно, где их искать," - рассказал спасший детей автоинспектор.

Спасенные подростки и их родители уже выразили благодарность полицейскому.

В конце мая мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка, писал ФАН.