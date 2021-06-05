Пользователи соцсетей обнаружили скриншоты альфа-версии Battlefield 6

Москва, 5 июня. Скриншоты, которые, вероятно, демонстрируют альфа-версию игры Battlefield 6, были обнаружены на просторах Сети.

Изображения найдены пользователями на сайте Reddit. Не исключено, что они были опубликованы блогерами, которые раньше времени получили доступ к ранней версии будущего релиза тактико-стратегического шутера от первого лица.

Заявлялось, что официальный релиз Battlefield 6 состоится 9 июня. Сама же игра станет доступной для пользователей ближе к концу 2021 года на всех платформах.

Появление в Сети скриншотов игры стало не первым сливом, связанным с Battlefield 6. В конце мая пользователи увидели трейлер игры на YouTube раньше положенного времени. Неизвестный человек опубликовал ролик в плохом качестве.