Подростки избили девушку из-за полотенца на пляже Новосибирска

Новосибирск, 5 июня. Группа юношей и девушек набросилась с кулаками на сибирячку после мелкого конфликта во время отдыха на пляже.

Инцидент произошел вечером первого июня в Ленинском районе. Пятеро 18-летних молодых людей и трое девушек избили 16-летнюю сибирячку после конфликта на пляже. Со слов пострадавшей, драка могла стать местью за то, что на пляже она случайно наступила на чужое полотенце.

Тяжесть причиненного вреда здоровью девочки предстоит установить судмедэкспертам. По предварительной информации, всех подозреваемых уже установили, они являются воспитанниками городского детского дома, сообщает сайт 360tv.ru. В настоящее время с ними работают правоохранители.