«Севергрупп» Мордашова собирается инвестировать в магазины «у дома»

Санкт-Петербург, 5 июня. Бизнесмен Алексей Мордашов планирует развивать направление магазинов формата «у дома». Он также собирается усилить позиции «Севергрупп» в онлайн-ретейле.

По его словам, направление торговых точек «у дома» — это новый формат для компании. Однако Мордашов уверен, что на базе имеющегося опыта и масштаба «Севергрупп» сможет эффективно это сделать. Еще одним источником роста в ретейле предприниматель назвал онлайн-продажи, передает РБК.

«Севергрупп» будет развивать онлайн-торговлю за счет объединения преимуществ «Ленты» и «Утконоса», добавил Мордашов. Он подчеркнул, что у «Утконоса» довольно сильные позиции в Москве, но его точек нет в других регионах России.

Аналог полюбившегося россиянам китайского маркетплейса AliExpress скоро может появиться на территории РФ. Такую точку зрения в интервью ФАН озвучила доктор экономических наук Елена Жиряева.

Эксперты Комитета гражданских инициатив ранее направили в правительство список предложений для развития малого бизнеса в России. Как отмечает INFOX, они попытались развенчать вечную дилемму: «спасать людей или экономику».