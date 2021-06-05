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05 июня 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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«Севергрупп» Мордашова собирается инвестировать в магазины «у дома»

Экономика
«Севергрупп» Мордашова собирается инвестировать в магазины «у дома»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июня. Бизнесмен Алексей Мордашов планирует развивать направление магазинов формата «у дома». Он также собирается усилить позиции «Севергрупп» в онлайн-ретейле.

По его словам, направление торговых точек «у дома» — это новый формат для компании. Однако Мордашов уверен, что на базе имеющегося опыта и масштаба «Севергрупп» сможет эффективно это сделать. Еще одним источником роста в ретейле предприниматель назвал онлайн-продажи, передает РБК.

«Севергрупп» будет развивать онлайн-торговлю за счет объединения преимуществ «Ленты» и «Утконоса», добавил Мордашов. Он подчеркнул, что у «Утконоса» довольно сильные позиции в Москве, но его точек нет в других регионах России.

Аналог полюбившегося россиянам китайского маркетплейса AliExpress скоро может появиться на территории РФ. Такую точку зрения в интервью ФАН озвучила доктор экономических наук Елена Жиряева.

Эксперты Комитета гражданских инициатив ранее направили в правительство список предложений для развития малого бизнеса в России. Как отмечает INFOX, они попытались развенчать вечную дилемму: «спасать людей или экономику».

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Все новости / Экономика / «Севергрупп» Мордашова собирается инвестировать в магазины «у дома»
бизнес торговля пмэф мордашов ретейл севергрупп
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