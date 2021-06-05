Стало известно имя нового директора космодрома Восточный

Москва, 5 июня. Новым руководителем космодрома Восточный назначен Валинур Агишев. Об этом сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Ранее Агишев работал в должности главы космодрома Байконур, а также на протяжении двух лет возглавлял космодром Восточный, передает РИА Новости.

«Генеральный директор АО ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный. Директором филиала АО ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» назначен Валинур Агишев», — говорится в сообщении.

Новым главой Байконура назначен Сергей Мочалов, который ранее занимал пост директора по сопровождению работ на Восточном.