Продажи новых машин в России в мае увеличились более чем в два раза

Москва, 5 июня. Продажи новых машин на российском авторынке за май выросли более чем в два раза по сравнению с последним весенним месяцем 2020 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае 2021 года в России продали 147 378 новых машин, что на 133,8% больше, чем в мае прошлого года. Как отметили в АЕБ, такая значительная разница обусловлена введенным весной 2020 года локдауном, который привел к резкому снижению объема продаж.

Лидером российского рынка по количеству проданных автомобилей в последний месяц весны оказалась Lada, реализовавшая 38 284 машины. На втором и третьем местах оказались Kia и Hyundai. В первую пятерку также попали Renault и Skoda.

Авторынок России ранее попал в топ-3 европейского рейтинга по продажам машин. РФ заняла второе место среди европейских стран по числу проданных автомобилей.